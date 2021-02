La Volata dopo l'Olympia. Sulle piste per la discesa libera femminile delle Dolomiti continua l'impegno delle migliori atlete della velocità. La nuova pista del comprensorio fra Agordino e Val di Fassa è pronta al debutto in Coppa del Mondo. La Volata è stata promossa dalla campionessa svizzera Michelle Gisin e dalle azzurre. Dopo aver ospitato gare di Coppa Europa nel 2018 e nel 2019 e le prove veloci dei Mondiali Juniores del 2019, ora è pronta al debutto in Cdm, da venerdì 26 a domenica 28 febbraio, con due discese libere (alle prove ufficiali parteciperà anche la cadorina Elena Dolmen) e un superG. Sarà la prima uscita ufficiale delle elvetiche Corinne Suter e Lara Gut, con le medaglie iridate nelle due specialità conquistate a Cortina. «È una bella pista dice Marta Bassino, oro mondiale nel parallelo ho già avuto modo di provarla più volte in allenamento e proprio su questo tracciato abbiamo disputato anche un'edizione dei Tricolori. Sono contenta che ci siano nuove gare in Italia». Federica Brignone apprezza i luoghi: «Ho provato La Volata per la prima volta lo scorso anno e l'ho subito trovata molto bella, non solo per l'aspetto tecnico, ma anche per lo scenario, con un panorama stupendo». I volontari dell'organizzazione sono coadiuvati da personale delle scuole alpine della Finanza di Predazzo e della Polizia di Moena. Nel nome ricorda Alberto Vendruscolo, pioniere dello sci in questa zona. La pista ha uno sviluppo di 2.300 metri, dislivello di 630 metri, pendenza media del 28 per cento e massima del 57. Si parte da 2510 metri d'altitudine di Col Margherita e si arriva a 1880, dopo 5 settori diversi, 2 muri, una piana, sino al Dosso del Camoscio, con avvallamenti che portano allo Schuss finale.

