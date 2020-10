VENEZIA (r.v.) Come si inquadra la voga veneta, praticata all'aria aperta, alla luce dell'ultimo decreto del consiglio dei ministri?

Cinque rappresentanti delle associazioni di voga e di vela della laguna di Venezia (Canottieri Giudecca, Diporto Velico, Gruppo Sportivo Voga veneta Mestre, Canottieri Bucintoro) hanno scritto una lettera al Prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto chiedendo chiarimenti sulle modalità di comportamento per prevenire eventuali sanzioni.

Nel documento i firmatari fanno presente che la voga non è una disciplina iscritta ad una Federazione. È presente la Voga in piedi che afferisce alla Federazione FICSF, ma si tratta di una disciplina specifica che utilizza imbarcazioni denominate VIP che non permettono il distanziamento previsto. «Facciamo notare che nella lista degli sport di contatto mancano, a titolo esemplificativo anche canoa kajak, Dragonboat e vela, sport che di sicuro non garantiscono il distanziamento continuativo - scrivono le remiere - Pertanto nelle nostre associazioni possono essere utilizzate le imbarcazioni dove il rispetto del distanziamento di almeno 2 metri tra i vogatori sia garantito in modo continuativo durante l'attività sportiva, fermo restando l'obbligo dell'uso della mascherina negli altri momenti».

Altre società, come la Canottieri Diadora, hanno stabilito che per il settore Canottaggio e Canoa i soci possano uscire solo ed esclusivamente in barche singole. L'uscita in barca multipla è consentita solamente a conviventi e ad atleti agonisti in preparazione per gare nazionali indicati dai responsabili di settore. Mentre nel settore Voga Veneta l'uscita è consentita solo individualmente o in barche a due remi purché sia mantenuta la distanza interpersonale di due metri.

