LA VOCAZIONETREVISO Quella Renault 4 rossa, con il corpo accovacciato nel bagagliaio, è divenuta una drammatica icona degli anni di piombo. Quarant'anni fa, il 9 maggio del 1978 il cadavere di Aldo Moro fu fatto ritrovare in via Caetani. Il quarantennale del rapimento, con la strage degli agenti di scorta, il sequestro e l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana da parte della Brigate Rosse ha riportato in auge le commemorazioni e le ricostruzioni, più o meno complottistiche, di una pagina di storia italiana ancora oscura. Ma è...