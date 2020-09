LA VITTORIA

TREVISO La festa nella sede provinciale della Lega è iniziata già nel pomeriggio. I primi dati arrivati ieri sono stati subito chiari. E nel quartier generale del partito al K3 di Fontane di Villorba si è sciolto anche l'ultimo grammo di attesa e tensione. «Quello ottenuto da Luca Zaia è un grandissimo risultato, che ci rende tutti felici. E attenzione, non è un risultato che nasce da una campagna elettorale più o meno muscolosa, bensì è il frutto del lavoro portato avanti in cinque anni scandisce Gianangelo Bof, responsabile della Lega trevigiana c'è stata la gestione dell'emergenza Covid, dove il Veneto è stato precursore a livello nazionale, ma non solo. Penso ad esempio al fatto di aver portato a casa le Olimpiadi, le colline del Prosecco patrimonio Unesco e la gestione dell'emergenza Vaia. Certi risultati si ottengono restando sempre sul pezzo. Questo è Luca Zaia». Federico Caner, assessore regionale uscente, dà una lettura ecumenica: «Zaia in questo momento rappresenta un po' tutti. Non solo il mondo del centrodestra, ma anche quello del centrosinistra. E' questa la vera verità».

«UN BOATO»

Ieri Bof è stato il primo a prendere la parola sul palco allestito all'esterno del K3, davanti a una platea con 200 posti, distanziati come da misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Poi Lorenzo Fontana, segretario regionale della Lega, oltre che vice di Matteo Salvini, ha preso il microfono per annunciare Zaia. Quando è salito sul palco c'è stato un boato.

I SINDACI

Assieme a Gobbo, nel corso della giornata al K3 si sono visti tanti sindaci e amministratori leghisti. Tra gli altri, dal presidente di Ats, Pierpaolo Florian, ai primi cittadini di Villorba, Mogliano, Oderzo, Morgano. E, ovviamente, Treviso. «È stato un grandissimo risultato esulta Mario Conte, primo cittadino del capoluogo la verità è che il Veneto diventa una volta di più il modello al quale ispirarsi. Io, come sindaco, lo faccio quotidianamente. E credo che anche a livello nazionale ci si possa ispirare al governatore Luca Zaia». A proposito di sirene nazionali, gli amministratori della Lega, così come i militanti che hanno atteso nel piazzale di Villorba, confermano il desiderio di continuare a vedere Zaia alla guida della Regione, senza troppe concessioni al fascino di Roma. «Credo che l'amore e la passione per il Veneto che il governatore ha sempre dimostrato rappresentino la miglior risposta a tale questione», taglia corto Conte. Qui nessuno vede all'orizzonte nemmeno un duello tra lo stesso Zaia e Salvini per la leadership della Lega: «Come partito abbiamo la fortuna di avere uno dei migliori governatori d'Italia e la fortuna di avere il miglior segretario d'Italia tira le fila Bof abbiamo la fortuna di avere questa grande congiuntura astrale. Qualcuno vorrebbe definirla come un problema? Beh, magari ce ne fossero tanti di problemi del genere».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA