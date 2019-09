La vittima: «Volevano il Pin del bancomat» I due: «È un equivoco, eravamo ubriachi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROTAGONISTIBREDA «Volevano anche il codice del bancomat, per questo mi hanno tenuto in ostaggio e costretto a girovagare in macchina tutto quel tempo» ha spiegato, ancora sotto choc il 45enne di Breda soccorso domenica mattina a Caposile di Musile di Piave, dov'è riuscito ad approfittare di un momento di distrazione dei suoi aguzzini e a chiedere aiuto, dall'auto, ad un passante, che ha allertato i carabinieri. L'operaio, A.M. le sue iniziali, è rimasto in balia dei due giovani casertani, Angelo Maccarone di 23 e Nunzio Tedesco di 20,...