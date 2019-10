CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VITTIMAVENEZIA «Io mi fidavo di Biasion, era a lui che credevo di vendere il mio negozio. Solo in un secondo momento nell'affare è subentrato Mangone». Mario Borella, ex candidato sindaco alle elezioni di Mira nel 2012, per tre anni ha creduto che quell'uomo con cui aveva collaborato fianco a fianco per così tanto tempo, alla fine, non l'avrebbe deluso. Non è andata così, però, e l'imprenditore si è trovato senza il suo negozio e senza l'appartamento che gli era stato promesso in permuta. «Perché non ho chiesto i contanti?...