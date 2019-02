CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VITTIMAROMA Non ha pianto Manuel quando si è svegliato, si è guardato intorno e ha capito di essere steso su un letto di ospedale. Nessuna lacrima ha macchinato i suoi occhi castani neanche quando ha compreso di non poter muovere le gambe. La sua mente è lucida, vividi i ricordi di quel sabato sera quando, di fronte a un distributore di sigarette in via Menandro (quartiere Axa a sud di Roma), un colpo di pistola calibro 38 l'ha raggiunto alla schiena. Suo padre Franco, con indosso il camice verde e la mascherina obbligatoria per entrare...