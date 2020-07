LA VITTIMA

PORDENONE Bagna Lare era orgoglioso del suo nuovo impiego. Lui, 30enne originario del Togo, ma da oltre quindici anni in Italia, dopo aver conseguito il diploma di metalmeccanico si era subito messo in gioco. Alla Pezzutti di Pordenone pensava di aver trovato una certa stabilità, quella che dal punto di vista economico, dopo aver cambiato nel tempo più datori, gli avrebbe permesso di continuare ad aiutare la madre e il fratello che vivono ancora in Africa. Ma anche i suoi quattro figli, avuti da più relazioni, che adesso sono rimasti senza il loro papà. Sul suo conto non si sa molto. Kevin, come si faceva chiamare un po' da tutti, era una persona che preferiva stare sulle sue. Una vita semplice, senza eccessi, di passione per il fitness e la palestra.

In Italia era arrivato con il padre, che vive a Fontanafredda, e che dopo l'incidente mortale di ieri non riusciva a darsi pace. «Bagna lo ricorda Habib, un cugino ha sempre lavorato sodo. Una persona brava, anzi bravissima e disponibile con tutti. Mi hanno detto che non c'è più, che è morto sul suo nuovo posto di lavoro. Non so altro». Mentre lo contattiamo al telefono, Habib sta andando di corsa in macchina in ospedale. Con lui ci sono altri parenti, nessuno sa bene cosa sia successo nel magazzino dell'azienda di via Interporto. «Siamo stati informati - il cugino lo dice con la voce rotta dal dolore che Kevin non c'è più. Per noi è un grandissimo dispiace, non c'è molto altro da dire». I parenti vogliono sapere la verità. Nessuno però, almeno per adesso, è in grado di stabilire con esattezza come siano andate le cose. Nemmeno i tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che su quanto avvenuto ieri, hanno prodotto una relazione dettagliata. Gli interrogativi sono tanti. Si è trattato di un tragico evento o Bagna, con qualche accorgimento in più, sarebbe riuscito a salvarsi? Di certo il 30enne non è stato fortunato e con ogni probabilità sarebbe sopravvissuto se, dopo lo scontro tra i due muletti, il suo mezzo non si fosse rovesciato schiacciandolo. Un evento tragico, che ha colpito profondamente i suoi familiari, gli amici e l'azienda per la quale aveva cominciato a lavorare da poco. Promettendo, come sempre, di dare il massimo. Su Facebook un collega ha scritto: «Kevin era al secondo giorno di lavoro. Nemmeno il tempo di conoscerlo». Per lui questo era l'inizio di una nuova esperienza. Difficile soltanto immaginare che sarebbe stata anche l'ultima.

Al.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA