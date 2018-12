LA VITTIMA CONCORDIA SAGITTARIA La famiglia è sempre stata la sua vita.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VITTIMACONCORDIA SAGITTARIA La famiglia è sempre stata la sua vita. Al punto da sacrificare la sua propria per andare a salvare una delle due figlie, la più piccola, che pensava bloccata nell'abitazione. Invece la ragazzina era in salvo e quel gesto disperato è costato la vita a Paola Castellet, 45 anni, che ieri mattina non ha esitato a tornare in casa dove era divampato l'incendio in cerca della sua bambina, con cui aveva dormito. Un estremo gesto d'amore.Paola si era sposata poco più ventenne con Sostene Miduri, andando a vivere in...