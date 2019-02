La vita splendida di Faè: di colpo vip e ricchissimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MISTER MILIONICAORLE Lo strano caso dell'ex carabiniere ausiliario che vanta conoscenze vip in Vaticano. Sembra baciato dalla dea bendata, e ironia della sorte abita in via Fortuna a Ottava Prese a Caorle, anche se Samuele Faè, il domicilio lo ha in via Zorzetto a Treviso. Ed è qui che è stato arrestato nell'ambito della maxiretata contro i casalesi di Eraclea, l'inchiesta della Procura antimafia di Venezia sull'infiltrazione della camorra nel Veneto Orientale. Finito nei guai per bancarotta fraudolenta nel 2010 travolto, insieme al suo...