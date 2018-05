La vita pubblica e gli affetti familiari una fiction sulla vita di Tina Anselmi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOCASTELFRANCO «Quando mia sorella Tina arrivava a casa, la sera tardi, il rischio per lei era sempre quello di continuare a imbattersi in scambi di opinioni e confronti sulla politica con i cugini e con tutti noi familiari, senza mai staccare la spina» racconta la sorella dell'onorevole Tina Anselmi, Maria Teresa Anselmi in Guizzon. «Così a casa avevamo imposto insieme una regola ben precisa: tra le mura domestiche non si parlava più di politica» continua Maria Teresa. Che però aggiunge: «Tra di noi, in famiglia, cercavamo di...