La vita di strada e i problemi con l'alcol «Dormiva lì vicino, era difficile aiutarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOTREVISO Peter passava spesso la notte in Pescheria. Era un po' la sua casa. Si infilava nel suo sacco a pelo e dormiva all'aria aperta nonostante per lui un posto in dormitorio fosse sempre disponibile. Era seguito dalla Sant'Egidio e chi da anni tende una mano ai senza fissa dimora, agli emarginati, ai senza tetto, lo conosce bene. «L'avevo incontrato appena qualche giorno fa - lo ricorda Fabio Tesser, della cooperativa Laesse - era venuto in parrocchia a San Martino: aveva scavalcato il cancello e aveva chiesto di potersi radere...