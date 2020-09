LA VISITA

TRIESTE Da Roma la promessa di più uomini, più controlli e di bandi finanziati per gestire l'accoglienza dei minori non accompagnati. Da Trieste la rivendicazione non cambia: «No a mediazioni, no a redistribuzioni». Unico margine di trattativa raggiunto un ulteriore alleggerimento dei numeri. Con la minaccia di imitare l'ordinanza Musumeci che ha portato allo scontro al Tar con il Governo. L'atteso incontro di ieri a Trieste tra i vertici del Fvg e il ministro degli Interni Luciana Lamorgese non ha sortito gli effetti sperati dalla Giunta Fedriga mentre è stato apprezzato dai primi cittadini di quei comuni di area centrosinistra che hanno riproposto il modello dell'accoglienza diffusa.

«Già da stasera (ieri, ndr) porremo in essere iniziative per quanto riguarda i controlli anche per intercettare organizzazioni criminali, vediamo come andranno. Oltre a controlli sulle autostrade, verranno fatti dei blocchi anche sulle strade statali 54 (quella che dalle Valli del Natisone porta in Slovena) e 56 (la Udine-Gorizia) e venendo qui mi hanno fatto vedere dove verranno fermati i mezzi per verifiche più accurate». Così la titolare del Viminale, al termine dell'incontro in Prefettura a Trieste, parlando dell'arrivo di migranti in Fvg attraverso la rotta balcanica. «Penso che la chiusura dei valichi minori, che sarebbero 21 ha osservato -, possa essere affrontata all'esito di tutte queste attività che stiamo ponendo in essere. Per adesso avviamo un'attività intensificata sui valichi minori. Ne parleremo all'esito dei riscontri, se saranno positivi come auspichiamo», ha poi specificato Lamorgese. «Per controllare il territorio con maggiore efficacia vedremo di mandare un'altra aliquota di militari come già l'abbiamo mandata a luglio. Attualmente sono 375 le forze di strade sicure, presenti qui: 95 a Udine, 100 a Gorizia, 180 a Udine. Ne manderemo un'altra aliquota sul lato Udine» facendo notare poi come le organizzazioni criminali «si adattano ai cambiamenti e appena noi chiudiamo una rotta ne trovano un'altra, dobbiamo operare prima delle organizzazioni criminali, rafforzando con le comunità slovene i protocolli operativi con controlli congiunti». Sui minori stranieri non accompagnati, «prossimamente, credo nell'immediatezza, verranno fatti dei bandi dal Ministero perché ci sono stati finanziamenti aggiuntivi. I Comuni mi hanno chiesto di prevedere soggetti normativi che andrebbero a incidere sulle loro competenze che ritengono eccessivamente gravose. Loro devono partecipare ai progetti Siproimi per i minori stranieri non accompagnati, visto che il Fvg è l'unica regione dove non c'è neanche un progetto».

FEDRIGA CONTRATTACCA

«Esprimo gratitudine per l'attenzione posta al problema del confine orientale, prendo atto della decisione del ministro di procedere a un rafforzamento dei controlli sulle frontiere per impedire il flusso di immigrati irregolari. Però se questi ingressi dovessero continuare fino a far diventare la situazione insostenibile non è da escludere che tutte le Regioni che condividono la stessa visione politica sul tema emanino un'ordinanza sul modello della Sicilia». Così il governatore Massimiliano Fedriga, che ha confermato «l'assoluta indisponibilità dell'Amministrazione di discutere sulla ridistribuzione sul territorio degli immigrati, in quanto la priorità deve essere quella di evitare l'ingresso degli stessi immigrati irregolari attraverso i confini con la Slovenia». «Vedremo se Fedriga vorrà consapevolmente reiterare l'ordinanza di Musumeci, già riconosciuta illegittima e annullata dal Tar Sicilia, e se sarà pronto a subirne le conseguenze», dice la deputata Debora Serracchiani (Pd). Pronta la replica di Pierpaolo Roberti: «Serracchiani la smetta di pontificare da Roma su come andrebbe gestita l'emergenza immigrazione in Fvg: se, da presidente della Regione, avesse fornito risposte adeguate al problema, oggi non ci troveremmo in queste condizioni».

