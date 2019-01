CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VISITAROMA Il senso di vergogna per un governo che ha tradito parte dei suoi cittadini. Poi, le scuse a nome dell'intero Paese. In occasione della Giornata della Memoria, ieri, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha aperto allo Yad Vashem, Ente nazionale per la Memoria della Shoah, a Gerusalemme, la conferenza La parola e le radici: Primo Levi a 100 anni dalla nascita. «Vorrei esprimere la più profonda vergogna e le scuse a nome dell'Italia», ha affermato nell'incontro con la comunità ebraica di origine italiana al Museo...