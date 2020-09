LA VISITA

PORDENONE Qualcosa da limare c'è ancora. I servizi, soprattutto, come ad esempio quelli relativi all'accoglienza pre e post scuola. In alcuni istituti manca il personale per poterli assicurare, ma dal Comune sono certi che presto tutto sarà risolto. Lo ha confermato ieri il sindaco Alessandro Ciriani, che per tutta la mattina ha visitato le scuole del Comune e - a sorpresa - si è presentato anche per un taglio del nastro ipertecnologico (le forbici gli sono state passate da un robot) al Kennedy.

IL TOUR

«La partenza della scuola è andata nel complesso molto bene e siamo impegnati a risolvere le fisiologiche criticità legata alla straordinarietà della situazione. Complimenti a alunni, genitori e insegnanti per il rispetto delle regole anti-contagio».

Così il sindaco Alessandro Ciriani ha sintetizzato il primo giorno di scuola in città che lo ha visto impegnato in un tour, dalla campanella d'entrata fino a quella d'uscita, in diverse delle scuole di competenza comunale (elementari e medie). Le visite, peraltro, proseguiranno nei prossimi giorni.

«Oltre a portare il saluto e l'augurio di buon anno scolastico, che estendiamo a tutti ha detto - abbiamo voluto verificare che tutto fosse andato bene, specie negli afflussi e nel rispetto delle regole di base, oltre a registrare le eventuali richieste degli istituti».

Ad accompagnare il sindaco c'era il consigliere Alessandro Basso. Stiamo risolvendo qualche naturale difficoltà causata dall'inedito scenario Covid» ha confermato. «Le mense partono contestualmente ai pomeriggi. Parte anche il pre-scuola, ci vogliono solo un po' di giorni di rodaggio dovuto ai cambiamenti organizzativi. A fronte delle incertezze e difficoltà che tutti stiamo vivendo ha aggiunto il consigliere regionale - bisogna ringraziare la collaborazione tra istituzioni, dirigenti scolastici, insegnanti, dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. Ora che la scuola è avviata dobbiamo compiere uno sforzo corale per superare le difficoltà legate all'emergenza Covid. Siamo pronti a metterci tutta la nostra buona volontà e professionalità».

Pur non avendo competenza sulle scuole superiori, l'amministrazione comunale ne ha comunque visitata una, il Kennedy. Qui, assieme a Ciriani e Basso, c'era la dirigente Laura Borin. Con loro un braccio-robot utilizzato per le esercitazioni degli studenti per conseguire il patentino della robotica. Con la supervisione del professor Salvatore Adamo, il robot ha consegnato le forbici al sindaco per tagliare il nastro che ha inaugurato il primo anno scolastico dell'era Covid.

I DIRIGENTI

È positivo anche il quadro dipinto dal vertice regionale dei dirigenti scolastici, rappresentato da Teresa Tassan Viol. «Aver ripreso le lezioni - ha detto - rappresenta un momento di grande allegria, un'emozione unica. Abbiamo fatto il punto con tutti i dirigenti del Pordenonese e non sono emerse particolari criticità. Sono stati segnalati piccoli gruppi di persone di fronte alle scuole, ma credo sia del tutto normale in un momento come questo. C'è tanta voglia di stare assieme, l'importante è farlo in modo sicuro e protetto. La vera sfida della scuola, ora, sarà quella della continuità. La prima prova è andata bene, ora niente panico se dovessero emergere casi di Covid e affidiamoci tutti alle mani degli esperti. Rispettare le competenze.

LA REGIONE

Dall'Amministrazione regionale è giunto un forte richiamo alla responsabilità individuale, base fondamentale per una piena responsabilità collettiva, e ai benefici educativi e sociali legati alla riapertura delle scuole, di gran lunga più importanti e più preziosi rispetto a qualsiasi disagio.

