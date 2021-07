Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VISITAPORDENONE La scuola partirà a settembre con una grande campagna vaccinale dedicata proprio agli studenti per poter raggiungere l'immunizzazione. Questo è quanto dichiarato ieri dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi ai dirigenti scolastici. Un compito non facile quello di convincere questa fetta della popolazione che se contagiata, difficilmente finirebbe in terapia intensiva. Le famiglie intanto chiedono dati scientifici...