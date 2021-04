Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VISITAGEMONA DEL FRIULI Mai più un rallentamento della campagna vaccinale come quello che si è visto domenica. E anzi, come ha sottolineato il presidente Fedriga, «si riuscirà anche a superare il target delle 10mila somministrazioni giornaliere». La rassicurazione che cercava la Regione, è arrivata. Non si dovranno più conservare in frigo le dosi del vaccino di AstraZeneca che prima risultavano di fatto bloccate per garantire i...