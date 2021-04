Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VISITAGEMONA DEL FRIULI «Le dosi sono in arrivo e quando avremo messo in sicurezza una massa critica di over 65, apriremo a tutti in maniera parallela, dando spazio alle aziende». Rassicurazioni e attestazioni di stima per quanto fatto fino ad ora in regione da parte del commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ieri in visita tra Palmanova e Gemona del Friuli.LE SCORTEIl generale dell'Esercito, alla plancia di...