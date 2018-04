CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VISITAdal nostro inviatoTREVISO Come arriva la notizia che il vertice del centrodestra è slittato a dopo pranzo, subito in piazza dei Signori scatta il toto-ritardo. Chi ipotizza mezz'ora, chi pronostica tre quarti. E invece no, a sorpresa arriva addirittura con cinque minuti di anticipo, senza la camicia bianca stirata e instagrammata dalla fidanzata Elisa Isoardi (è in total-blue navy), ma con la battuta pronta: «Ad Arcore mi sono fermato solo per un caffè, giusto il tempo di dire che mi aspettavano a Treviso... e per chiarire che le...