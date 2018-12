La visione di Valeri: «Venezia, gioco di fata Morgana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è una città di questo mondo / ma così bella, ma così strana / che pare un gioco di fata morgana / e una visione del cuore profondo. / Avviluppata in un roseo velo / sta con le sue chiese, palazzi, giardini / tutta sospesa tra due turchini / quello del mare, quello del cielo. Basterebbe forse solo l'incipit della sua poesia Venezia, per inquadrare Diego Valeri nel novero di quelli che sono entrati nello spirito della città e sono riusciti a rivelarlo. Eppure come accaduto a molti altri nella storia pur non essendo nato a Venezia (non...