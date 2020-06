LA VIGILIA

MESTRE Consegnate le tesine, oggi per molti studenti veneziani è l'ultimo giorno di studio prima dell'esame di maturità.

Ieri anche a Mestre e in provincia si sono riunite le commissioni d'esame, formate da sei docenti interni e da un presidente esterno, che hanno formulato i calendari dei colloqui e per alcuni maturandi domani scatta la convocazione. Poi i colloqui continueranno, nelle scuole che hanno il più alto numero di iscritti, fino all'inizio di luglio.

OCCHIO ALL'ORARIO

Tra i calendari più lunghi quello del Majorana di Mirano che proseguirà fino al 9. Gli studenti avranno un'ora di tempo per farsi mettere alla prova, tra discussione dell'elaborato e l'interrogazione, per poi uscire di corsa senza incrociare nessuno.

Gli studenti dovranno essere assolutamente puntuali e il massimo di anticipo concesso è di un quarto d'ora. Se incontreranno i compagni di classe, per festeggiare la fine di un percorso di studi, non sarà di certo in corridoio né nel giardino della scuola.

DOPPIO LAVORO

Nel frattempo dirigenti scolastici e professori stanno lavorando per prepararsi ai colloqui. Un doppio lavoro per i presidi, impegnati nel proprio istituto e contemporaneamente in un'altra scuola come presidenti di commissione, che al mattino affidano l'organizzazione ai loro vice e ai collaboratori.

Pochissime, sia tra i docenti che tra i ragazzi, le richieste di sostenere gli esami a distanza per ragioni di salute, possibilità concessA dalla legge. «Allo Stefanini vanno alla maturità quasi duecento studenti - spiega la dirigente Mirella Topazio -. Tutto è predisposto secondo i protocolli di sicurezza, Il materiale è arrivato, comprese le mascherine che forniremo alle commissioni. Avremo cinque ragazzi al giorno per ogni commissione, che sono in tutto 4». Al liceo di via del Miglio, così come in tante altre scuole, gli esami sono stati programmati al solo piano terra: «Le commissioni hanno ingressi diversi e ognuna ha il proprio bagno, per evitare di far incrociare le persone», conclude la dirigente.

BRUNO E FRANCHETTI

Anche ai licei Bruno e Franchetti di Mestre ieri i docenti si sono riuniti in plenaria. Dallo scientifico qualche settimana fa era partita una lettera con cui alcuni insegnanti chiedevano di poter continuare con la modalità in videoconferenza, vista la situazione particolare vissuta dall'istituto, in cui il clima è ancora scosso dopo la scomparsa del dirigente scolastico.

Ma nessun maturando ha chiesto di sostenere l'esame a distanza, richiesta che invece è stata presentata da alcuni docenti che hanno problemi di salute (indipendenti dal Covid). Il medico ha ritenuto non opportuno farli avvicinare a scuola e quindi faranno i colloqui da casa. «Anche da noi, sia al Bruno che al Franchetti, sono previste entrate e sedi distinte per le varie commissioni - spiega la vicepreside Marika Desogus -. All'ingresso avremo il controllo da parte del personale addetto, ogni commissione avrà bagni riservati e lo stesso vale per gli studenti. Le postazioni verranno sanificate all'uscita di ogni candidato».

Al Bruno ci saranno 3 commissioni, ciascuna con 3 ragazzi al giorno, e il Franchetti ne avrà 2. In tutto saranno esaminati poco meno di 200 ragazzi. «Agli studenti viene chiesto uno sforzo non indifferente, in un'ora devono fare tante cose e dare il meglio. Ma è un grande impegno anche dal punto di vista logistico e del personale, è un esame che ha richiesto il doppio dello sforzo».

AL PACINOTTI

Cinque ragazzi al giorno, per un'ora ciascuno con una pausa di 15 minuti tra uno e l'altro è la mole di traffico che registrerà ciascuna delle 4 commissioni dell'istituto tecnico Pacinotti. Entro una decina di giorni i 120 maturandi saranno tutti in vacanza. Tra gli insegnanti due sole defezioni, un congedo parentale per Covid e un docente in malattia: meno degli anni scorsi e già sostituiti. Dopo aver seguito il percorso di formazione a distanza, ieri i docenti sono rientrati a scuola per l'ultima fase organizzativa e non è facile: non solo ognuno deve avere la propria mascherina ma anche la penna, per esempio, deve essere esclusiva e non può passare di mano in mano.

«Le commissioni sono scaglionate, hanno ingressi e percorsi separati, anche su piani diversi - spiegano dalla scuola -. I ragazzi entreranno da via Caneve e usciranno dal retro, in via Ca' Rossa».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA