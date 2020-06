LA VICENDA

VENEZIA Sulla riapertura di nidi e scuole d'infanzia è calato il silenzio. Mentre i centri estivi si apprestano a riavviare le attività, con piccoli gruppi già operativi dalla scorsa settimana, per le scuole comunali non c'è nulla di certo. Il 12 maggio il Comune aveva inviato una comunicazione ai genitori degli iscritti ad asili nido, spazio cuccioli e scuole d'infanzia comunali chiedendo di manifestare l'intenzione di riprendere la frequenza in caso di apertura. Circa 860 famiglie avevano nei giorni successivi risposto affermativamente: «Una volta raccolte le adesioni, ci siamo messi al lavoro per farci trovare pronti nell'ipotesi che dal Governo arrivasse il via libera spiega l'assessore alle politiche educative Paolo Romor - abbiamo quindi predisposto un piano dettagliato per svolgere in piena sicurezza e nel rispetto delle linee guida ministeriali e regionali le attività per i bambini: accessi scaglionati per evitare gli assembramenti, controllo della temperatura all'entrata e più volte al giorno, organizzazione di piccoli gruppi stabili, a ciascuno dei quali sarà dedicata una maestra e riservata un'area specifica, con i propri giochi e i necessari presidi igienici; prevalenza delle attività all'aperto e attenzione alla cura degli scoperti».

Dal governo però non è arrivato nessun via libera e, dal momento che le scuole d'infanzia sarebbero dovuti restare aperti fino a fine giugno e i nidi a fine luglio, molte famiglie si stanno organizzando in altri modi, tra baby sitter e centri estivi i cui costi però sono in molti casi rincarati rispetto all'anno scorso (anche per il numero inferiore di bambini per ogni gruppo) e vanno dalle 120 alle 250 euro circa a settimana.

«Non vi nascondo la mia perplessità di fronte ad una situazione in cui è consentito ai bambini di partecipare insieme ad un centro estivo scrive l'assessore Romor alle famiglie attività, questa, autorizzata prima dal governo e successivamente dalla Regione, sia per la fascia d'età dai 3 agli 11 anni, che, negli ultimi giorni, per la fascia sotto i tre anni. Contemporaneamente a queste aperture, che includono i parchi giochi, non viene permesso ai Comuni di accogliere gli stessi bambini, in un nido, in uno spazio cuccioli o in una scuola dell'infanzia: strutture che offrono il massimo delle garanzie dal punto di vista delle igienizzazioni, dell'organizzazione delle attività e della preparazione ed esperienza del personale». Nel frattempo, assessore e Comune dichiarano di aver predisposto tutto per ripartire in gran velocità se il Governo darà il via libera.

«Abbiamo provveduto a sottoporre al test sierologico tutto il nostro personale, educativo e ausiliario, coinvolto nel servizio continua Romor - Grazie ad Ames, è stato previsto un dettagliato piano di sanificazioni da effettuare nell'immediatezza della riapertura e da ripetere quotidianamente, sia per quanto riguarda la struttura e per il mobilio, che per tutti i giochi». «Come amministrazione comunale terremo i motori accesi per essere pronti a ripartire non appena dovesse arrivare l'autorizzazione. Questo perché siamo convinti che sia giunto il momento di pensare anche al benessere dei bambini e perché siamo ben consapevoli delle difficoltà organizzative delle famiglie», conclude Romor.

