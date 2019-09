LA VICENDA VENEZIA L'ex ospizio Contarini non sarà più messo all'asta,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAVENEZIA L'ex ospizio Contarini non sarà più messo all'asta, ma verrà destinato alla città con un progetto di co-housing, abitazioni condivise per incentivare la residenzialità.È questa la svolta che la nuova gestione dell'Ire, presieduta da Luigi Polesel, ha approvato, dopo che nel 2010 l'istituzione aveva deciso di mettere all'asta l'immobile per finanziare nuovi progetti. La stima sulla quale era stato calcolato il prezzo della base d'asta aveva, all'epoca, valutato l'intero complesso 1 milione 650mila euro, ma la prima...