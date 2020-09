LA VICENDA

UDINE Un lavoratore di una cooperativa esterna risultato positivo al covid e una dozzina di casi ritenuti «sospetti», ma ancora in attesa della certificazione ufficiale, fra cui pochissimi dipendenti interni (si contano sulle dita di una mano) e il resto esterni. È questo il quadro che per ora è emerso nella sede della Cepparo, azienda di prodotti caseari attiva dagli anni Sessanta, con quartier generale a Flaibano e un altro stabilimento a Coseano, dopo gli scrupolosi controlli avviati dalla ditta stessa.

L'AZIENDA

«Posso dire che l'emergenza rimarrà assolutamente circoscritta, in quanto l'azienda ha predisposto un sistema cautelare particolarmente articolato, a seguito di una valutazione del rischio approfondita già ai tempi del lockdown spiega il presidente dell'Organismo di vigilanza di Cepparo Spa, l'avvocato Roberto Mete -. L'accesso di personale esterno alla società con sintomi sospetti ha determinato l'immediata attivazione dei protocolli interni con la contestuale esecuzione dei tamponi per tutti coloro che erano stati a contatto con chi ha palesato i sintomi. Alcuni lavoratori, fortunatamente pochissimi, sono risultati positivi, tutti asintomatici, e sono stati immediatamente posti in quarantena insieme a coloro che in qualche modo avevano avuto anche un contatto superficiale con i sospetti. L'area di contatto era comunque circoscritta e il sistema preventivo per i restanti reparti ha funzionato con successo». A quanto confermato dallo stesso Mete, della dozzina di «casi sospetti» emersi, «quattro sono interni all'azienda di Flaibano, tutti asintomatici, e gli altri di una ditta esterna con cui era stato stipulato un appalto per un servizio». A questa azienda esterna apparterrebbe anche il lavoratore straniero residente a Flaibano risultato positivo. La Cepparo ha subito fatto eseguire i tamponi per tutti i suoi lavoratori, «una settantina». Ed è scattata la quarantena precauzionale per chi aveva avuto contatti. A confermare la presenza di dodici casi sospetti, ma non ancora ufficialmente accertati (la certificazione è attesa oggi) anche il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che spiega come, anche per alleggerire gli ospedali e i centri di prevenzione, a Udine i test anti-covid (ma pure le vaccinazioni antinfluenzali) presto potrebbero essere fatti nella sede della Fiera di Torreano di Martignacco.

I SINDACI

Il primo cittadino di Flaibano è tranquillo: «Ci sono una dozzina di casi sospetti e una ventina di persone in quarantena precauzionale per sicurezza a quanto mi risulta - dice Alessandro Pandolfo -. Mi è stato comunicato che un collaboratore di una ditta esterna, che lavora alla Cepparo (che si occupa di commercializzazione di prodotti caseari dal 1960 ndr), residente a Flaibano, è risultato positivo ed è stato subito messo in quarantena assieme ai suoi familiari. So ufficiosamente che altre persone sono state messe in quarantena in via precauzionale. Se sono preoccupato? Se devo essere sincero, no. So che la Cepparo ha fatto la sanificazione a Flaibano e anche a Coseano, certificandola. Hanno tenuto tutto sotto controllo e seguito tutti i protocolli prescritti». Nemmeno il sindaco di Coseano David Asquini si dice preoccupato, viste le misure di sicurezza adottate: «A Coseano a fine estate abbiamo dovuto fare i conti già con tre contagi di rientro da Lignano. In questo caso, non mi risultano persone positive residenti nel mio comune. A Coseano durante la prima emergenza covid abbiamo purtroppo avuto anche una vittima e un tasso abbastanza elevato di contagi. Adesso, lunedì apriamo anche il campo di calcio e il centro sportivo. Spero che vada tutto bene. Ho fiducia che questi microfocolai vengano contingentati: sarà la soluzione migliore».

Camilla De Mori

