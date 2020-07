LA VICENDA

UDINE All'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale è stata avviata una verifica interna in seguito ad alcune indiscrezioni apparse su internet «riguardanti operatori sanitari del presidio di Palmanova, che durante il periodo covid-19 hanno utilizzato la struttura pubblica per iniziative personali». Lo fa sapere il direttore generale Massimo Braganti, in una nota, in cui la direzione precisa che «oltre ad aver attivato una verifica interna ha anche attivato già da settimane l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari per tutte le azioni conseguenti anche a tutela dell'immagine dell'Azienda e delle migliaia di operatori di AsuFc che con sacrificio e abnegazione garantiscono quotidianamente l'assistenza sanitaria ai cittadini di questa Regione. Eventi come questi sono inqualificabili e rischiano di gettare discredito su chi invece con quotidiano impegno tiene alto il valore del nostro sistema, a queste persone va il personale ringraziamento e sostegno di tutta la direzione aziendale Asufc».

Il riferimento è ad alcune foto e ad alcuni screenshot circolati anche in rete che riguarderebbero dipendenti dell'ospedale palmarino. Come precisa Braganti parlando con il cronista, «appena siamo venuti a conoscenza di questo caso, abbiamo attivato immediatamente un'indagine interna». Da settimane, inoltre, «si è attivato l'ufficio di disciplina. Al momento risulterebbero tre le persone coinvolte, a cui è stato chiesto di controdedurre sull'attività svolta rispetto alle immagini di cui siamo venuti in possesso. Dobbiamo accertare il livello di responsabilità e il reale coinvolgimento di vari soggetti. C'è da vedere se ce ne sono altri coinvolti. Se del caso, prenderemo i provvedimenti disciplinari». Comportamenti come quelli oggetto delle verifiche interne secondo Braganti, «sono inammissibili». Da qui la necessità di procedere «anche a tutela di tutti coloro che non solo fanno il loro dovere, ma stanno rischiando la vita in un periodo particolare come questo. Allo stato non ho elementi per poter dare una sentenza. Come è previsto dalla procedura, l'ufficio di disciplina invita a dedurre il professionista e sulla base di quello, tenendo conto dei vari elementi, decide come agire. La commissione dovrà anche appurare se il fatto sia avvenuto nei reparti aziendali».

