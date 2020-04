LA VICENDA

PASIAN DI PRATO Un'anomalia positiva. Così la definisce il sindaco Andrea Pozzo. Il comune di Pasian di Prato infatti con i suoi circa 10 mila abitanti è l'unico centro di medie dimensioni del Friuli ad avere ancora la casella Zero sul fronte delle positività al covid-19 tra i propri residenti. In realtà sulla grafica della protezione civile regionale figurano due casi ma si tratta di errori ci tiene a precisare il primo cittadino uno è afferente infatti al comune di Pavia di Udine, l'altro riguarda un soggetto di una famiglia residente in un altro comune. A Pasian di Prato effettivamente 17 persone positive ci sono, ma si tratta di quelle accolte nella struttura militare dell'Aeronautica Italiana riqualificata ad hoc dalla regione per accogliere quegli isolamenti non fattibili a livello domiciliare, così come è avvenuto per la foresteria del Castello di Tricesimo e per il Lazzaretto di Muggia per un centinaio di posti disponibili complessivamente. Ma come lo si può spiegare questo primato positivo per Pasian di Prato? Credo che siano tre le letture che possiamo dare racconta il sindaco, tra l'altro sfiorato dal contagio nelle scorse settimane (e auto-isolatosi per questo) dopo aver partecipato ad un incontro di amministratori locali ad inizio marzo dal quale poi era emerso un caso di positività. La prima è che non c'è stato un contagio diretto nel comune e qui anche la fortuna gioca la sua parte dice Pozzo - il secondo è che il nostro comune ha chiuso tutti i centri di aggregazione pubblici ancora prima che diventassero cogenti le normative nazionali e regionali; per esempio il Municipio ha bloccato l'accesso agli uffici pubblici prima di tutti e per questo ringrazio anche il personale per la collaborazione; stessa cosa hanno fatto i medici di base che hanno contingentato gli ingressi nei rispettivi studi; terzo fattore la disciplina della popolazione locale. In un mese abbiamo avuto solamente 12 sanzioni, il rispetto dunque è stato massiccio. Pozzo però non vuole abbassare la guardia: L'appello che faccio, davanti a questa stabilizzazione dei dati regionali e nazionali è di resistere. Pasian di Prato tra l'altro conta anche una casa di riposo per anziani con 120 ospiti accolti, anche questi al momento ancora tutti indenni al coronavirus: La struttura realizzata di recente in convenzione con la Sereni Orizzonti è stata il primo posto in cui si sono chiusi tutti i contatti con l'esterno.

