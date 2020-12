LA VIABILITÀ

VAL DI ZOLDO La Val di Zoldo isolata a causa di una serie di smottamenti, anche con colata di massi di grandi dimensioni, raggiungibile solo attraverso il passo Staulanza. Disagi anche per raggiungere Cortina. Allagamenti lungo la 51 di Alemagna a Vodo di Cadore e bloccato il passo Cibiana a causa di una frana con una quindicina di alberi che hanno invaso la carreggiata. Soccorritori al lavoro per liberare un pullman. In azione vigili del fuoco e protezione civile. La forte ondata di pioggia che si sta abbattendo in queste ore in tutto il territorio provinciale ha messo a dura prova la viabilità. Altra criticità importante lungo la 203 Agordina con il Cordevole, in località Candaten di Sedico, che ha divorato parte della strada regionale. Questa mattina Veneto Strade porterà dei massi per provare a contrastare l'erosione. Per illuminare la zona ieri sera è arrivata sul posto una torre faro.

IL QUADRO GENERALE

Smottamenti ed allagamenti hanno imposto a Veneto Strade, provincia e comuni ordinanze di chiusura per garantire la massima sicurezza di chi si trova a doversi spostare da casa. In tutta la provincia si sono registrati tombini, pozzetti e canali di scolo intasati che hanno causato l'allagamento di piccole e grandi strade. Raffiche di vento anche di forte intensità hanno coinvolto un po' tutta la provincia, ma in modo in particolare il Comelico dove si è registrata la caduta di numerosi alberi in strada. Intenso il lavoro effettuato dalle forze dell'ordine, soprattutto nelle zone alte di Cortina e Cencenighe, in Agordino, con i filtraggi dei mezzi pesanti per limitare il transito e rendere più agevoli gli interventi dei soccorritori.

LA PARTE ALTA

La criticità più importante di quest'ondata di maltempo è legata a Zoldo dove una frana di dimensioni importanti si è abbattuta lungo la strada provinciale 251, in località Mezzocanale, causandone la chiusura. Fortunatamente in quel momento non passava nessuna automobile. Nel pomeriggio anche Misurina era isolata, non raggiungibile in auto a causa della chiusura sia della provinciale 49 che da Misurina scende a Carbonin che della provinciale 48 delle Dolomiti dalla località Ligonto alla località Alverà. Numerosi gli smottamenti in vari punti del territorio. Nel longaronese, tra Dogna e Provogna, è esondato il rio de la Crose imponendo la chiusura della strada. Chiusa anche la provinciale 422 dell'Alpago e del Cansiglio per frana.

FELTRINO E VALBELLUNA

A causa di una serie di smottamenti lungo la Feltrina, in particolare nel solito snodo al Carpen, la principale arteria di collegamento tra trevigiano e feltrino è stata chiusa per diverse ore. Chiusa la provinciale Madonna del Piave e la galleria di Segusino. Nel comune di Alano da registrare il cedimento di un muro di contenimento in via Monte Grappa e osservazioni speciali nella zona di Fener bassa. Una grossa colata detritica ha coinvolto la frazione di Canal; le reti paramassi installate infatti non sono riuscite a contenere tutto il materiale sceso a valle; l'intervento di pulizia verrà fatto questa mattina. Altra colata detritica si è verificata in via Barucce a Villaga. In via precauzionale è stata chiusa la centralissima via Marconi a Feltre per pericolo di esondazione del torrente Uniera. Non è rimasta esclusa neppure la ferrovia, tant'è che ferrovie dello stato ha deciso di chiudere l'intera tratta tra Montebelluna e Belluno.

LE VALANGHE

L'innalzamento delle temperature ha alzato il livello di allarme per quanto riguarda il rischio valanghe. Questo pericolo ha imposto la chiusura in via precauzionale della provinciale 30 panoramica del Comelico, sr 48 tra Arabba e Brenta e nella zona di Alverà, la provinciale 244 della Val Badia e quasi tutti i passi Dolomitici.

Eleonora Scarton

