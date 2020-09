Se la prova del primo giorno di scuola, almeno in classe si può ritenere superata, non si può dire lo stesso per la tenuta della viabilità cittadina. Già da ieri mattina presto, infatti, le strade del centro sono andate immediatamente in sofferenza. E le cause sono molteplici. Non c'era infatti solo la scuola, nel caldo mercoledì della ripartenza. Era anche il primo giorno buono per andare a seguire un incontro di Pordenonelegge e allo stesso tempo, nella zona di piazza Risorgimento, trovavano posto le bancarelle del mercato settimanale. E infine il nemico storico del traffico, rappresentato dai cantieri. Fortunatamente viale Marconi è stato riaperto a una corsia giusto in tempo per la riapertura delle scuole, ma la strettoia si è fatta comunque sentire. Sono state documentate lunghe code, infarcite soprattutto dai tanti autobus interurbani che proprio in concomitanza con il rientro a scuola hanno affollato il ring. Inevitabili i disagi, che si sono riverberati anche sulla Pontebbana, dove il traffico è stato nettamente più sostenuto rispetto al giorno precedente. È andata meglio in via Piave, fortunatamente ancora aperta alla circolazione, mentre altre code si sono formate dopo le 13 in via Interna. Anche in quel caso a generare la principale mole di traffico sono stati i mezzi del trasporto pubblico locale. La viabilità cittadina è attesa da altri giorni da bollino rosso.

