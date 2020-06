I PROGETTI

BELLUNO La viabilità del futuro in provincia di Belluno corre su due ruote, quelle delle biciclette. E così amministrazioni pubbliche e associazioni del settore sono al lavoro per far sì che le piste ciclabili nel Bellunese siano sempre di più e che tra loro ci siano connessioni rendendo le strade a due ruote una vera rete dedicata al turismo e alla salute fisica. A far da volano in questi tempi è anche la voglia di ripartire dopo l'emergenza virus che spinge i bellunesi all'aria aperta e sempre più sulle due ruote.

Tre linee di bicipolitana a Belluno, diversi tracciati nuovi a Santa Giustina, cantieri in partenza entro l'estate. Qualcosa si sta indubbiamente muovendo. Fiab Federazione italiana ambiente e bicicletta di Belluno, da anni pungolo per le amministrazioni a intervenire sul fronte della mobilità sostenibile, oggi si dice piuttosto soddisfatta. Di zone rosse per i ciclisti ce ne sono ancora, si pensi al famoso tratto di Castellavazzo oggetto, lo scorso anno, di una manifestazione di protesta proprio da parte di Fiab, ma sembra che assessori e sindaci oggi abbiano voglia di investire su questo fronte. E non sono solo idee nel libro dei sogni, oggi ci sono progetti concreti al via a breve e dialoghi aperti con i Comuni.

Non sono stati con le mani in mano nei mesi del lockdown, gli amanti della due ruote. Pierluigi Trevisan, Claudio Giachetti e co. hanno studiato le nuove normative, effettuato sopralluoghi nel capoluogo e tracciato le mappe della viabilità dolce del futuro. Hanno anche già sottoposto il loro programma all'assessore all'ambiente di Palazzo Rosso, Alberto Simiele, intascando un bel pollice in su. Ora seguiranno confronti con sindaco e giunta per capire, insieme, la fattibilità dell'idea. Si sta parlando del Piano di Bicipolitana studiato dalla Federazione per il capoluogo, frutto delle ultime normative del Governo. D'ora in avanti sarà possibile tracciare gli spazi per le bici con semplice vernice lungo la carreggiata delle strade spiega Trevisan, presidente del sodalizio di Belluno -, il che è molto diverso dal realizzare una classica ciclabile. Questa nuova possibilità dà modo di creare tracciati ciclabili in tutte le vie di una certa larghezza, riservando alle bici un metro. In quello spazio le bike hanno la precedenza, ma in assenza di ciclisti le auto possono invadere lo spazio». Una novità su cui Fiab ha costruito il suo piano di mobilità futura perchè, va da sé, un po' di vernice per la segnaletica orizzontale ha costi irrisori. Tre le linee pensate dal gruppo: la Salce Belluno centro, la Nogarè Mussoi e la Cavarzano Visome. «In alcuni punti si potrebbe solo tracciare linee a terra, in altri si potrebbe fare interventi se ci fosse la volontà politica prosegue il presidente -. Noi ci siamo offerti volontari per la segnaletica a terra, per i veri e propri cantieri si potrebbero cercare fondi ad hoc». Il dialogo, poi, è aperto anche con altre amministrazioni. Con quella di Domegge, per esempio, Fiab ha un incontro programmato proprio oggi allo scopo di gettare le basi di nuovi tracciati sul territorio.

Ritornando al capoluogo, l'assessore all'urbanistica Franco Frison parla di due operazioni in partenza a breve. «Realizzeremo nuovi tratti di ciclabile, i progetti e i soldi ci sono annuncia -. Il primo partirà alla rotatoria di via dei Dendrofori e si collegherà alla pista del sovrappasso ferroviario, circa 500 metri, il secondo creerà continuità dalla rotatoria di Belsit ai magazzini comunali. Da lì, poi, si può proseguire per la pista di Salce». In più è prevista la sistemazione dei vecchi campi da bocce con tettoia in stazione, che diventeranno parcheggi per biciclette. Molto si sta facendo, molto resta da fare. Il presidente della Provincia Roberto Padrin ne è consapevole e assicura l'impegno di Palazzo Piloni sul fronte. «Vaia ha causato danni abbastanza pesanti in diverse zone del territorio, coinvolgendo anche le ciclabili spiega -, rifare non è semplice. Tuttavia l'obiettivo resta quello di collegare tra loro le varie ciclabili del territorio, attingendo a contributi regionali e fondi di confine. L'evento del 28 ottobre 2018 ci ha messo i bastoni tra le ruote, ma adesso è arrivato il tempo di riprendere in mano i progetti». In quanto al famoso tratto di Castellavazzo, fa sapere Padrin, sarà pronto per la prossima estate. La sua ricostruzione, infatti, è legata ai lavori lungo la Sp 51.

