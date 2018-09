La viabilità del futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRADA SPIANATAPORDENONE Non c'è ancora un documento scritto, e probabilmente bisognerà attendere due manovre finanziarie per vederlo. Ma c'è una parola, e tra forze politiche affini è ancora quella che conta. Il raddoppio del ponte stradale sul Meduna si farà, la Regione ha dato l'ok di massima all'amministrazione comunale pordenonese. «L'assessore Pizzimenti - ha detto chiaramente il sindaco Alessandro Ciriani - ha messo il collo di bottiglia del ponte in cima alla lista delle priorità. Da Trieste dovranno arrivare i soldi, ma c'è un...