Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VIA D'USCITABELLUNO Mancano meno di 3mila vaccinazioni per completare, con almeno una dose, la categoria degli ultra ottantenni. Nonostante i disguidi dell'ultimo periodo forniture in ritardo, sospensioni, riprogrammazioni del Piano vaccini il dipartimento di Prevenzione ha raggiunto ieri un traguardo importante: otto anziani su 10 sono coperti da almeno una dose di vaccino anti-covid. E la metà dei vaccinati, quasi il 40% della...