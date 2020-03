SPINEA

Questa volta si è arrabbiata sul serio. Lo si vede dall'espressione che svela quando sfila la mascherina: il volto tirato, le narici allargate, mentre gesticola e indica decine di persone ferme o in passeggiata davanti all'ufficio postale di via XX settembre. Intanto in via Roma si vedono passare biciclette, auto e pedoni. Alle spalle di Martina Vesnaver, in quello scorcio di città che appare nel video pubblicato ieri mattina sui social, a Spinea potrebbe essere un giorno qualunque e non c'è aria di lockdown.

E il sindaco, che è costretto a interrompere il lavoro di coordinamento dello smistamento delle mascherine, scende dal municipio e sbrocca: «Allora credo di non essere stata chiara, forse i cittadini di Spinea non vogliono uscire di casa da qui al prossimo settembre. Guardate, queste sono le poste affollate, la gente gira comodamente in passeggiata, continua un viavai manco avessimo un incredibile corso del commercio aperto. Non riusciamo a trattenerli: da qui non ne usciremo».

Non è mancato giorno che i sindaci, esasperati, rilanciassero l'appello e l'invito a restare a casa e a uscire solo se non si può più posticipare la spesa: «Una persona si assume la responsabilità di fare ciò che vuole della sua vita? Va bene. Ma se questo compromette la sicurezza di tutti gli altri e dei nostri anziani a me non sta bene. Adesso vado lì e chiedo, uno a uno, cosa hanno di così importante da fare». Nel video, pubblicato sulla sua pagina social e sulla pagina del Comune, ricorda che molte scadenze (bollette escluse) sono state prorogate e che non c'è rischio di sanzioni. Non c'è quindi motivo di accalcarsi davanti alle Poste. «L'unica cosa che vi chiediamo di fare è stare a casa. Siamo sfiniti, è tutto in mano a noi sindaci. Siamo da soli nel territorio» continua ormai infuriata, rilanciando (anche da vicepresidente della Conferenza dei sindaci), la protesta di tanti primi cittadini. Fa una sintesi delle domande che continuano ad arrivare agli uffici: «Le mascherine arriveranno, e quando arriveranno ve le daremo. Vi prego, aiutiamo medici, infermieri, commessi e commercianti. Perché loro sono costretti a lavorare, non lo fanno per passione. Io non vedo i miei familiari e sono qua per la sicurezza di tutti. Ma, permettetemi, adesso basta». All'altra domanda a cui i sindaci non possono rispondere è quanto tempo durerà questo isolamento: «Se è così continuerà all'infinito - si sfoga Vesnaver, per poi rivolgersi a chi la ascolta dai social -. Ma se fosse tuo padre a dover essere ricoverato, ti preoccuperesti di mettere le scarpe da runner o di andare in giro per due ore con il cane? Per alcuni è tragico, voi dovete stare a casa». Poi torna a indicare il viavai alle sue spalle.

«Ma cosa succede a Spinea? Tutti runner? Tutti in giro o in due a fumare la sigaretta davanti al municipio, con la scusa di essere moglie e marito? Gli anziani poi, senza una mascherina. Non hanno dei figli o delle persone coscienti in famiglia»? Quindi ha fatto arrivare i vigili che cinque minuti dopo erano tra le due carreggiate di via Roma a fermare le auto. Vesnaver, nel frattempo, è andata vicino alle poste e ha fatto smaltire la folla. Qualcuno si è difeso spiegando che era lì perché aveva bollette in scadenza da pagare o la pensione da ritirare. Sulla ricevuta lasciata in cassetta, fino a pochi giorni fa non c'era scritto che i termini di giacenza sono estesi a 60 giorni.

Melody Fusaro

