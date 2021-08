Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VERTENZAVENEZIA Da lunedì ferie forzate per Thetis, Comar e Consorzio Venezia Nuova come misure urgenti di contenimento dei costi di struttura. Ufficialmente fino al 20 agosto.Ma agli oltre cento lavoratori di Thetis è stato comunicato che al termine delle ferie, il lavoro riprenderà soltanto a spot e i dipendenti saranno messi in Fis, fondo integrazione salariale, fino al 31 dicembre.Una data che coincide con la scadenza della...