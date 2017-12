CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERIFICAPADOVA Novanta posti auto per tremila portatori di handicap. I numeri a Padova sono impietosi: ad oggi, a fronte di circa 3000 pass registrati nel database di palazzo Moroni, in centro e in periferia i posti auto destinati ai diversamente abili sono appena 154. Di questi però 64, quindi oltre il 40%, sono nominativi, ovvero assegnati in via esclusiva a una persona disabile che vive o lavora nelle vicinanze. Ne consegue che a disposizione dei diversamente abili che non possono usufruire di un parcheggio esclusivo rimangono appena 90...