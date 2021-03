Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDODa circa due settimane aveva creato un piccolo banchetto nel suo negozio dove chi è in difficoltà economica può prendere gratuitamente frutta e verdura fresca di stagione che quotidianamente viene donata dai titolari del negozio A.V. Frutta in vis Sandro Gallo. L'iniziativa, però, subisce uno stop. In questi giorni, oltre a diverse persone bisognose, hanno fatto tappa al banchetto della solidarietà anche tante altre persone non...