VENEZIA «Era quello che volevamo. Portiamo in città un magnate paragonabile a Pinault» sottolinea il direttore generale della Fondazione di Venezia, Giovanni Dell'Olivo. «Venezia si arricchisce di una nuova istituzione - aggiunge la presidente di Civita Tre Venezie, Emanuela Bassetti -. La città sta diventando un luogo attrattivo a livello mondiale». All'indomani della stipula del preliminare per l'acquisizione del palazzetto neogotico della Giudecca da parte del Berggruen Institute, in Fondazione di Venezia si respira un certo entusiasmo. L'altro giorno il presidente Michele Bugliesi aveva sottolineato la «coincidenza di vedute» trovata con il fondatore e presidente dell'Institute, il miliardario e filantropo Nicolas Berggruen. Ora Dell'Olivo lo descrive, appunto, come un altro Pinault per Venezia. «La sua Fondazione ha un patrimonio da 6 miliardi: una potenza di fuoco. E il fatto che sia internazionale è importante. Le città sono internazionali. Di questo ha bisogno Venezia».

Il direttore generale riassume il senso di tutta l'operazione, che tante critiche ha raccolto il città: «Quando abbiamo acquistato la Casa dei Tre Oci era nell'abbandono, nessuno se ne curava. L'abbiamo ristrutturata, rivitalizzata con le esposizioni di fotografia e ora passiamo il testimone ad una grande realtà come il Berggruen Institute. Sempre nell'interesse della città. E i soldi ricavati da questa valorizzazione li reinvestiamo nella collettività, ad esempio in progetti per una residenza di qualità in città. Questo deve fare una fondazione come la nostra». Soddisfatta anche Bassetti: «È una conclusione straordinaria per i Tre Oci e per la città. Venezia si arricchisce di una fondazione internazionale, di un interlocutore di altissima qualità. E anche di una nuova casa della fotografia che ora probabilmente avrà più tempo di riorganizzarsi in una nuova sede». Un passaggio questo che sarà definito dei prossimi giorni. L'accordo con Berggruen Institute prevede infatti due anni di utilizzo da parte della Fondazione. Una fase in cui la gestione di Civita potrebbe continuare o avviarsi ad un passaggio di consegne più lento.

Intanto il prossimo step passa per il Segretariato regionale del Ministero dei beni culturali, che deve autorizzare la vendita dei Tre Oci, in quanto bene notificato. Il tutto sulla base di una istruttoria curata dalla Soprintendenza, a cui già a fine anno era stato inviato il progetto per accelerare i tempi (120 giorni, sulla carta, come termine massimo). L'esame dovrà accertare che sia garantita la conservazione del bene, nonché la sua fruizione pubblica. Non servirà, invece, il passaggio il Comune, in quanto non cambia la destinazione d'uso, che è ad uffici. Diverso probabilmente sarebbe stato il caso di una vittoria dell'altro progetto in corsa, quello dell'imprenditore francese Stéphane Courbit, che avrebbe previsto la realizzazione anche di residenze per artisti e di un bar. Una volta arrivata l'autorizzazione dei Beni culturali, si passerà al rogito. Da quel momento scattano i 60 giorni in cui lo Stato potrebbe esercitare il diritto di prelazione. Cosa che non accadrà. E se non ci saranno altri intoppi, per l'estate la Casa dei Tre Oci sarà del Berggruen Institute.

Roberta Brunetti

