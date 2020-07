LA SITUAZIONE

MESTRE Turisti pochi. Pochissimi. E quei pochissimi prigionieri dei vecchi metodi e dei soliti noti. Succede anche questo, a Murano, e cioè che l'economia dell'isola, già azzerata dal Coronavirus, adesso debba fare i conti con l'aumentata aggressività di personaggi non lontanissimi dalla vecchia malavita veneziana. Sono stati proprio loro i primi a riorganizzarsi e a ripartire, mentre il resto nei negozi e delle vetrerie di Murano ancora aspetta l'arrivo di qualche turista danaroso, un russo o un americano, un giapponese o un cinese in vena di follie, come succedeva solo qualche mese fa. Del resto in ritorno in campo cioè in libertà della banda dei cosiddetti mestrini, legata alla mala del Brenta di Felice Maniero, già aveva aperto nuovi scenari al Tronchetto, dove da sempre è la malavita organizzata a dettar legge.

E subito prima che scoppiasse la pandemia, i malavitosi avevano deciso di investire anche su Murano e così si erano piazzati al Todaro, ad organizzare i flussi dei turisti verso l'isola del vetro. Esattamente lo stesso copione degli anni 90, se si vuol tenere per buona la relazione che la Squadra Mobile di Venezia inviò alla Procura della Repubblica di Venezia nel 1993, segnalando come il gruppo facente capo a Giada e Levorato abbia occupato la zona nevralgica dell'attracco al Todaro e continui ad organizzare i butti alla volta di Murano. Poi alla fine del 1994 era arrivato Felice Maniero a mandare tutti in galera, con le sue confessioni, solo che 25 anni dopo pare proprio che siamo daccapo. E si tratta solo di vedere se tutti coloro che stanno entrando nel giro siano coscienti di quello che fanno o ce ne sia, come pare, qualcuno che è costretto a fare da prestanome.

Certo i metodi che vengono usati sono quelli di sempre. Basta scendere con il vaporetto alla Colonna infatti per imbattersi in un intromettitore che assicura millantando di essere stato mandato lì nientepopodimenochè dal Comune di Venezia come dimostra la targhetta che porta al bavero - per aiutare i poveri turisti nella difficile scelta del souvenir giusto. E guarda caso il posto giusto per fare acquisti è proprio lì vicino ed un buco che di sicuro vende vetri, ma non è sicuro che li produca, come invece sostiene il cartello che c'è all'entrata. L'inventore della vetreria è Maurizio Icio Zennaro, della famosa famiglia dei Quaiotto. Zennaro, nel 2008 era stato al centro di una vicenda che aveva portato in galera Alessandro Rizzi, detto il Doic, rampollo di una dinastia di rapinatori, spacciatori e assassini veneziani.

Il Doic infatti aveva tentato di regolare i suoi conti con Zennaro a colpi di calibro 9, ma era riuscito solo ad inanellare una condanna a 8 anni per tentato omicidio. Poi di Zennaro e anche di Alessandro Rizzi, che era finito a smaltire la pena tra un carcere e l'altro - si erano perse le tracce, salvo ricomparire proprio al Todaro, il posto strategico dal quale si organizzavano fino a qualche mese fa i butti verso Murano, riempiendo motoscafi su motoscafi di turisti danarosi. Dopo qualche mese di quella dura vita al Todaro, dove si incassava senza muovere un dito una percentuale su ogni acquisto fatto dai turisti, Zennaro era comparso anche alla guida di un motoscafo con lo stesso nome della vetreria, tra le uniche imprese che in questo periodo di crisi riesce a restare a galla. Come? Con la tecnica aggressiva di sempre. I turisti cioè vengono di fatto spinti dentro la vetreria dall'intromettitore regolare il quale mostra con orgoglio il cartellino del Comune. Ed è proprio grazie a quel cartellino, al quale fa da pendant il cappellino rosso da baseball con la scritta Venezia, che i turisti si lasciano convincere. Certo, non si tratta di turisti con il portafogli gonfio, ma sono pur sempre clienti strappati in modo non proprio ortodosso agli altri negozi e alle altre vetrerie da chi ha aperto i battenti solo l'altro giorno e di vetri made in Murano ne sa quanto di fisica nucleare. E così l'isola del vetro, strozzata da una crisi senza precedenti, che rischia di mettere in ginocchio una miriade di aziende, deve adesso fare i conti anche con una nuova e sempre più aggressiva concorrenza.

