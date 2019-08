La vecchia latteria diventa un bar E nella tabaccheria anche le bibite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA La delibera che ha bloccato per i prossimi tre anni l'apertura di nuovi bar e ristoranti risale ormai all'agosto scorso. E pochi giorni prima aveva presentato la sua domanda il gestore di Torno subito, nuovo bacaro che ha aperto tre mesi fa in calle Racheta, a Cannaregio, proprio di fronte all'ufficio postale. Il locale, oltre cinquant'anni fa, ospitava una latteria, si intravvede ancora l'insegna. Poi era diventato un magazzino. «Abbiamo il merito di averlo tolto ai cinesi - scherza Stefano, il titolare - Abbiamo fatto appena in...