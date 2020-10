VOGLIA DI RILANCIO

TARVISIO Un intervento complessivo di circa un milione di euro per tirare a lucido la telecabina del Monte Lussari in attesa della riapertura invernale.

È la risposta, concreta, messa in atto da PromoTurismoFVG contro le incognite legate alla pandemia: «Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria ventennale - spiega Alessandro Spaliviero responsabile della direzione operativa dei poli di Tarvisio e Sella Nevea - necessari per garantire ai turisti di utilizzare l'impianto in sicurezza».

Ogni cinque anni ci sono degli interventi mirati a verificare la salute della telecabina, operazioni che con l'avvicinarsi dei vent'anni di esercizio si fanno sempre più importanti: «Significa dover smontare le rulliere, revisionarle, eventualmente sostituire le parti danneggiate ma non solo. Vanno rifatte le linee elettriche, esaminati i motori e i freni che vengono verificati direttamente in sede della casa che ha realizzato l'impianto e infine viene sostituito l'azionamento. La fune, invece, viene annualmente passata ai raggi X per verificarne l'integrità».

Lavori impegnativi dunque che se fatti tutti in contemporanea costringono l'impianto a rimanere fermo per una stagione intera. Proprio per evitare questo disagio, PromoTurismo FVG si è adoperata per anticipare periodicamente gli interventi: «Da due anni ogni primavera e autunno, approfittando dei mesi di chiusura, abbiamo iniziato a smontare una parte di rulliere e continueremo per almeno altri due anni».

Al momento l'emergenza Covid non ferma dunque i preparativi di PromoTurismoFVG per la stagione invernale che in tutti i poli regionali, neve permettendo, aprirà i battenti sabato 5 dicembre e terminerà il 5 aprile 2021, esclusa Sella Nevea-Kanin dove proseguirà fino al 25 aprile. «La situazione è in continua evoluzione - spiega Spaliviero - ma andiamo avanti come se tutto fosse normale».

Negli incontri già avvenuti con l'Anef, i gestori degli impianti hanno indicato le possibili soluzioni sperando che siano recepite in fase legislativa. La parola d'ordine è stata evitare le code. «Al momento resta ciò che ci ha permesso di aprire in estate - prosegue Spaliviero - e quindi obbligo di mascherina, distanziamento interpersonale e capienza limitata ai due terzi, anche se siamo tutti concordi nel dire che quest'ultima cosa crea - in caso di elevato afflusso - rischio di assembramento in attesa di salire sull'impianto».

Una situazione che, ad esempio, proprio per la telecabina del Lussari, ha portato la coda fino alla strada. A quel punto il problema diventa chi deve vigilare affinché le regole siano rispettate: «Noi possiamo adoperarci fino a un certo punto - conclude Spaliviero - poi non è più compito nostro. Le persone dovrebbero autoregolarsi. Impensabile fare decine di metri di corridoi o impegnare personale per fare i vigili».

A conferma della volontà di andare avanti, la Giunta regionale ha approvato con anticipo la politica tariffaria della stagione invernale 2020-2021 confermando i prezzi dell'anno scorso sia per gli stagionali di base, sia per le altre categorie di CARTAneve con gli Under8 che potranno sciare gratis.

Una prima fase di prevendita, riservata ai possessori di CartaNeve nella stagione passata, è già scattata e terminerà il 30 ottobre mentre quella tradizione andrà dal 21 novembre al 2 dicembre.

La domanda però è: esiste una sorta di garanzia in caso di nuovo lockdown? Nella sezione policy rimborsi 2020/21 del portale dedicato alla montagna di PromoTurismo FVG si legge che il rimborso viene concesso nel caso in cui PromoTurismoFVG chiuda tutti gli impianti della Regione Fvg prima delle 12 giornate utili (distribuite in 6 weekend anche non consecutivi), stante il parametro di uso medio rilevato statisticamente in base all'uso degli skipass stagionali venduti nelle stagioni precedenti. Qualora l'utente avesse potuto sciare per 12 giorni o più distribuiti in 6 settimane, non avrà diritto al rimborso.

