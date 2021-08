Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIABELLUNO Mini squadre d'assalto setacceranno casa per casa per coprire quella fetta di popolazione che non ha ancora ricevuto il vaccino anti-covid perché isolata. È la strategia messa in campo dall'Ulss Dolomiti. In gergo viene definita campagna vaccinale sartoriale, non più basata sui grandi numeri ma su quelli piccoli. L'obiettivo è di raggiungere le zone più decentrate della provincia per arrivare a una copertura della...