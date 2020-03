C'è il via libera della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen all'Italia: massima flessibilità nell'applicazione del Patto di Stabilità e per gli aiuti di Stato destinati a far fronte alle conseguenze del Coronavirus. «Siamo pronti ad aiutare l'Italia con tutto quello di cui ha bisogno, in questo momento è colpita severamente dal virus, il prossimo potrebbe essere un altro Stato membro», ha detto la presidente. E la Commissione Ue assicura: «Ogni misura una tantum sulla spesa, in risposta alla pandemia, sarà esclusa per definizione dal computo del deficit strutturale». La Bce, con Philip Lane raddrizza il tiro dopo le frasi shock ieri della presidente Lagarde e assicura: «Pronti a fare di più e ad adottare tutti i nostri strumenti, se necessario, per assicurare che gli alti spread che vediamo oggi, non mettano in pericolo la trasmissione della nostra politica monetaria in tutti i Paesi dell'Eurozona». Con una mossa in qualche modo inusuale è intervenuto anche Ignazio Visco. In un'intervista a Bloomberg, Visco ha definito adeguate le misure messe in campo dalla Bce, derubricando ad errore di comunicazione il passo falso di Lagarde.

