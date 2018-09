La Ue: Roma ha promesso che la Tav si farà Ma il Mit smentisce: è ancora in discussione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BOTTA E RISPOSTA ROMA Bruxelles è convinta che la Tav non è in discussione e che l'Alta velocità Torino-Lione, si farà. E deve anche averglielo confermato qualcuno in alto nel governo. Altrimenti perché dirlo come ha fatto ieri la commissaria Ue ai trasporti Violeta Bulc. Naturale che la smentita, non troppo convinta per la verità, del ministro titolare delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, abbia fatto scattare il giallo sul futuro della Tav tanto osteggiata da un pezzo importante di elettori Cinquestelle. È andata così ieri. La...