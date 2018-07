La Tunisia non lo vuole Torna il pericolo Sobhi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARGHERALa sua ultima impresa aveva lasciato il segno. Ad aprile Sobhi Maiti, 30enne tunisino, aveva picchiato un uomo solo per avergli negato una sigaretta: motivo per cui la sua faccia, a Marghera, difficilmente può passare inosservata. Mesi fa, dopo essere stato individuato e denunciato a piede libero (decisione, quella della procura di non procedere con l'arresto, che aveva scatenato un vespaio di polemiche), era stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Torino in attesa di essere riportato in Tunisia. E cosa ci fa Sobhi, allora,...