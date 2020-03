LA TROVATA

PORDENONE Il mondo della cultura si sta mettendo a disposizione della cittadinanza. Tra le iniziative dei singoli artisti troviamo anche quella di Paolo Forte, fisarmonicista 32 enne di Valvasone Arzene, che sul proprio sito www.paolofisa.it propone musiconforto. Chiunque voglia ricevere in dono un brano musicale può compilare il form sul sito lasciando il proprio nome, il numero di telefono e l'orario nel quale preferisce ricevere una telefonata musicale. Forte chiamerà e suonerà una musica a richiesta con tanto di dedica personalizzata. «In questo periodo - spiega il fisarmonicista sono saltati tutti i concerti, ma io non posso stare senza suonare. Certo, suono per me, ma suonare per gli altri è sempre un'altra cosa. Così ho pensato di farlo al telefono per chi me lo chiede: fa bene a me e fa bene agli altri. Al telefono ci si potrà concentrare solo sul suono e il messaggio di vicinanza è personalizzato». Si potranno fare richieste oppure ci si potrà affidare all'estro del musicista, che di certo non gli manca. «Il mio repertorio attraversa il folk, dalle polke ai valzer abbracciando l'Est Europa, la Russia, la Francia. Mi ispiro alle situazioni, a immagini, a sentimenti, a pensieri. Dall'improvvisazione è nata anche la mia colonna sonora per il film di Alberto Fasulo su Menocchio. Un'altra delle mie passioni è raccogliere il patrimonio tradizionale popolare friulano. Imparo sempre nuove canzone raccogliendole dai maestri e a mia volta le tramando». La richiesta più particolare è stata per una registrazione da recapitare a una persona malata in ospedale. «Gli artisti, professionisti dello spettacolo commenta Forte sanno che la cultura è linfa, nutrimento dell'anima e in questo momento difficile sono in prima linea per sostenere la popolazione, con i loro mezzi. Speriamo che da questo possa venire finalmente un riconoscimento a questa categoria da sempre bistrattata». Paolo Forte è diplomato al conservatorio e nel 2000 ha vinto il primo premio al concorso nazionale della fisarmonica di Erbezzo (VR). Suona nel quartetto multietnico Safar Mazì, incidendo il disco Safar e successivamente Thalassa. Incide Al Buio è il suo album da solista con brani di sua composizione.

Clelia Delponte

