Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOJESOLO «Questo virus quando arriva ci trova impreparati, non bussa alla nostra porta ma sceglie su chi scaricare la sua virulenza fino alla morte e a chi lasciare spazio per la sopravvivenza. Quello che ci resta è un senso di impotenza». Le parole, pronunciate con una velata emozione, sono quelle di Carlo Bergamo, che ieri sul piazzale dell'ospedale di via Levantina ha letto il messaggio scritto dalla compagna Alessandra Savio,...