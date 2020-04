In due giorni sono stati diagnosticati solo 7 nuovi casi (5 ieri), e il fatto che i dati siano così bassi proprio nel fine settimana permette una chiave di lettura più chiara, perché l'Ulss, nel weekend, sospende l'analisi dei tamponi. Questo significa che i numeri non sono viziati dalla mole di casi in arrivo dalle case di riposo. Quei sette contagi in due giorni rappresentano, quindi, la fotografia effettiva della diffusione del virus nel territorio. Una prova del fatto che la sofferta quarantena di questo bimestre infausto a qualcosa, effettivamente, è servita. Si comincia a vedere la luce all'uscita del tunnel, quindi, ma nessuno si azzardi a cantar vittoria. Anche perché comunque, anche ieri, il bollettino dei decessi è salito di altre tre unità: è stata inserita ieri nel bollettino dell'Ulss 3 Serenissima Nerina Vianello, 92 anni di Pellestrina, deceduta all'ospedale civile di Venezia, di cui avevamo già dato notizia ieri. Oltre a lei, altre due anziane hanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus: si tratta di Elza Regina De Lorenzi, 91enne di Marghera, deceduta in ospedale a Dolo, e di Agnese Santorso, 92 anni, morta nella casa di riposo Francescon di Portogruaro. Dall'inizio dell'emergenza, da quel 1. marzo in cui vi fu il primo decesso, il Veneziano ha pagato un tributo altissimo alla pandemia con un totale di 204 decessi.

