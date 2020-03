LA TREGUA

JESOLO «La situazione oggi è stabile». Le parole sono pronunciate pochi istanti dopo la conclusione del flash-mob allestito nel piazzale dell'ospedale dagli agenti della Polizia locale di Jesolo e dai volontari della protezione civile di Jesolo, Cavallino e Eraclea. A pronunciarle è il dottor Lucio Brollo, primario di medicina e responsabile del reparto di malattie infettive allestito nei giorni scorsi a tempo di record.

L'OMAGGIO

Nel piazzale dell'ospedale di via Levantina c'è anche lui, assieme ai colleghi, per assistere al tributo riservato da una trentina di agenti e volontari, arrivati con tredici mezzi in corteo fino all'ingresso dell'ospedale. E con i mezzi disposti lungo il viale dell'ospedale, è scattato l'omaggio al personale che da settimane lavora senza sosta e sosta orari in ospedale. Prima con l'inno di Mameli diffuso dagli amplificatori delle auto e poi con un lunghissimo applauso. E di fronte a quel tributo, il primo a dire grazie è stato il dottor Brollo, che ha ricordato il grande impegno di tutto il personale, ricordando come a Jesolo si stiano attuando le stesse cure attivati all'ospedale Spallanzani di Roma e Sacco di Milano. E a fronte della grande mole di lavoro è stato evidenziato come negli ultimi giorni è aumentato il numero delle persone dimesse. «Ora spiega Brollo abbiamo 55 persone ricoverate nel reparto di malattie infettive e 15 nelle due aree riservate alla terapia intensiva. Ad oggi, e questo è un dato che va sottolineato, la situazione è stabile e non abbiamo criticità. Oltretutto nei giorni scorsi abbiamo dimesso numerosi pazienti, alcuni già guariti e altri guariti clinicamente, ovvero ancora infetti ma senza alcun sintomo tanto da poter lasciare l'ospedale».

In questo caso, il responsabile del reparto di malattie infettive ha sottolineato la collaborazione con la casa di cura Rizzola di San Donà: «I pazienti guariti clinicamente aggiunge Brollo sono stati trasferiti nella casa di cura, con la quale stiamo appunto collaborando per la gestione di queste persone. È un sostegno fondamentale, perché ci permette di liberare posti letto da usare per casi più gravi». Per quanto riguarda l'età delle persone ricoverate è stato spiegato che in media le persone ricoverate a Jesolo hanno un'età superiore ai 60 anni. «Non sono mancati dice sempre il primario e alcuni ci sono ancora, casi con persone più giovani, anche tra i 35 e i 40 anni. La scorsa settimana avevamo ricoverato un 16enne, che abbiamo già dimesso completamente guarito». I tempi della degenza sono invece di almeno dieci giorni. «Dipende dai sintomi e al tipo di polmonite aggiunge Brollo nei casi più lievi si va dai 10 ai 15 giorni, ma per le polmoniti più severe si arriva anche a venti giorni di ricovero». L'ultimo riferimento è tutto per i correnti comportamenti da tenere in questo periodo. «Tutto il nostro personale si sta impegnando al massimo conclude il responsabile del reparto di malattie infettive Tutti devono fare la propria parte. È fondamentale, come è stato ribadito più volte, che i cittadini stiano a casa. Il contagio avviene con il contatto tra le persone. La malattia si manifesta con una serie di sintomi che ricordano quelli dell'influenza, passando per tosse, febbre e dolori. È fondamentale non farsi prendere dal panico, non andare al pronto soccorso e nemmeno nell'ambulatorio del medico di base che va invece contattato telefonicamente. In caso di una sua assenza si telefona alla guardia medica, oppure ai numeri verdi messi a disposizione dalla Regione».

G.Bab.

