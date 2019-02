CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAVENEZIA Se l'autonomia è «un abito sartoriale» (copyright del governatore Luca Zaia), il ministro Erika Stefani ha deciso qual è il vestito degli annunci in materia. Si tratta del modello bicolore, già indossato sotto Natale per svelare il cronoprogramma della riforma e nuovamente esibito ieri per il question time alla Camera, quando la vicentina ha assicurato che «le Regioni che chiederanno l'autonomia non toglieranno risorse alle altre». Ma al di là dei dettagli di stile, su cui comunque si sono esercitati i fotografi di...