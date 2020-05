LA TRATTATIVA

VENEZIA Fronte comune tra amministrazione cittadina e sindacati per difendere Actv, il gruppo Avm, tutti i dipendenti che vi lavorano e il diritto dei cittadini a potersi muovere in piena sicurezza. E la piena consapevolezza che senza un intervento dello Stato sia sulla proroga della cassa integrazione fino a 12 mesi e sulla situazione finanziaria delle società di trasporto pubblico locale, ben poco si potrà fare per uscire da un incubo che sarà ben peggiore di quello del 2008.

SINDACATI

È la sintesi dell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e i segretari territoriali delle categorie sindacali dei trasporti: Valter Novembrini (Filt Cgil), Marino De Terlizzi (Fit Cisl), Francesco Sambo (Uil Trasporti), Andrea Naia (Faisa), Alberto Cancian (Usb) e Lorenzo Boscolo (Ugl Trasporti). Dall'altra parte del tavolo, l'assessore alle Società partecipate Michele Zuin, il direttore generale di Avm Giovanni Seno e i dirigenti del gruppo.

Al termine di una discussione, durata oltre tre ore, è stato convenuto che il dialogo proseguirà nelle prossime settimane e sarà aggiornato in base all'evoluzione della situazione e all'emanazione di nuovi decreti e ordinanze sul tema da parte di Governo e Regione.

EMERGENZA COVID

Ovviamente, all'ordine del giorno, c'era l'emergenza Covid-19 e tutte le ripercussioni da questa causate sulla vita della città e in particolare sul trasporto pubblico locale. Da una parte sono venuti a mancare completamente gli introiti turistici, che garantivano stabilità nei conti e un utile nella navigazione di circa 20 milioni che andava a compensare le perdite nella rete di terraferma. Ore tutto questo non c'è più e ogni mese che passa mancano all'appello 9 milioni.

I PUNTI AFFRONTATI

Tanti i punti affrontati e su cui si è raggiunta un'intesa. Sono ovviamente punti di principio, che non risolvono la situazione attuale di grande tensione. La prima cosa è la difesa e la tutela dell'azienda come pubblica e la tutela dell'occupazione. Poi, dicevamo all'inizio, la necessità di richiedere al Governo di prorogare la copertura degli ammortizzatori sociali per i prossimi 12 mesi, per proteggere tutti i lavoratori. I servizi eventuali che saranno fatti da privati saranno integrativi come supporto e non sostitutivi del servizio pubblico, limitati alla fase di emergenza e con tariffe agevolate per rispondere al meglio alle esigenze di residenti e pendolari. Poi la richiesta a Regione e Governo delle risorse necessarie al servizio, così da contrastare i mancati ricavi dalla riduzione dei flussi turistici e di veder riconosciuta, a livello regionale e nazionale, la specificità di Venezia. Ultimo, ma non meno importante, si è deciso il progressivo aumento di tutti i servizi del gruppo nel momento in cui saranno aumentate la capacità di trasporto dei mezzi e il numero progressivo dei passeggeri, ma sempre nel rispetto del quadro economico complessivo.

