LA TRATTATIVAROMA Tutto dipende dall'incontro che domenica avranno Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, probabilmente ad Arcore. Il via libera a Marcello Foa, voluto dalla Lega e bloccato da Forza Italia, dipenderà dall'esito - il pronostico è positivo - del faccia a faccia tra i due alleati o pseudo-alleati. Nè il giovane Matteo né zio Silvio vuole rompere con l'altro. Quindi dopo lo stallo andrà Foa al Settimo Piano di Viale Mazzini? Lega e M5S (che su Foa è in linea con Salvini) ieri hanno fatto una mossa per uscire dall'impasse.Una...